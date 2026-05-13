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Um quarto da população mundial tem dificuldades financeiras devido a despesas de saúde
13 mai, 2026 - 14:17 • Lusa
Relatório da Organização Mundial da Saúde revela que 2,1 mil milhões de pessoas enfrentam dificuldades financeiras devido aos custos com a saúde e alerta para o risco de agravamento das desigualdades globais até 2030.
Um quarto da população mundial enfrenta dificuldades financeiras devido às despesas de saúde e 1,6 mil milhões de pessoas vivem na pobreza por esse motivo, alertou esta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde.
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