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Guerra no Irão
Base das Lajes: Governo português desmente Marco Rubio
14 mai, 2026 - 22:59 • Ricardo Vieira, com redação
O responsável pela diplomacia norte-americana afirmou que o Governo de Lisboa permitiu a utilização da base sem saber a natureza da ofensiva.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) desmente o secretário de Estado norte-americano e recusa ter autorizado a passagem de equipamento dos EUA pela Base das Lajes antes do arranque dos ataques contra o Irão, a 28 de fevereiro.
O esclarecimento foi divulgado esta quinta-feira pelo gabinete do ministro Paulo Rangel, em comunicado enviado às redações.
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O MNE reage às declarações do secretário de Estado norte-americano. Marco Rubio, numa entrevista à Fox News, apontou Portugal como um bom exemplo de aliado durante a guerra com o Irão.
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O responsável pela diplomacia norte-americana afirmou que o Governo de Lisboa permitiu a utilização da base das Lajes sem saber a natureza da operação "Fúria Épica".
"Para ser justo, há países na NATO que nos foram muito prestáveis. Para citar apenas um, Portugal. Eles disseram que sim antes mesmo de perguntarmos. Outros países... Polónia, Roménia, Bulgária", afirmou Marco Rubio.
Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal desmente Rubio e insiste que todas as condições impostas aos Estados Unidos foram publicamente divulgadas.
“Como se explicou publicamente e, em detalhe, à Comissão de Negócios Estrangeiros (no dia 7 de Abril), o pedido a Portugal para utilização da Base das Lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão, sendo que o Governo português só autorizou mediante condições que foram logo tornadas públicas e que são conhecidas”, indica a nota do MNE.
“A declaração do Secretário de Estado Marco Rubio não se aplica, pois, de todo a Portugal e não sabemos se se aplica a algum dos outros países a que se referiu”, sublinha o gabinete de Paulo Rangel.
Base das Lajes? "A utilização é ínfima"
Para o chefe da diplomacia portuguesa, apesar das divergências que possam existir entre membros da Aliança Atlântica, a "questão da fiabilidade dos objetivos e missão da NATO não está em causa".
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