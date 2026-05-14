- Noticiário das 22h
- 14 mai, 2026
-
Estados Unidos
CIA em Cuba para "desenvolver a cooperação bilateral"
14 mai, 2026 - 22:31 • Ricardo Vieira, com Reuters
O encontro aconteceu numa altura em que Cuba sofre o pior nível de cortes de energia da sua história recente, devido ao bloqueio norte-americano.
Uma delegação norte-americana liderada pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, reuniu-se esta quinta-feira, em Havana, com o seu homólogo no Ministério do Interior de Cuba.
A informação foi avançada pelo Governo cubano num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais, incluindo o Cuba Debate.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“As duas partes sublinharam igualmente o interesse em desenvolver a cooperação bilateral entre as agências de aplicação da lei, no interesse da segurança dos dois países, bem como da segurança regional e internacional”, refere o comunicado.
O Governo cubano afirmou ainda ter transmitido à delegação dos Estados Unidos que Cuba não representa uma ameaça para a segurança nacional norte-americana.
Energia
Cuba esgotou reservas de combustível. Apagões deixam 70% do país às escuras e provocam protestos em Havana
Crise energética agrava-se com falta total de comb(...)
O comunicado foi divulgado depois de um avião do Governo dos EUA ter sido visto a descolar do aeroporto internacional de Havana na tarde de quinta-feira, segundo uma testemunha citada pela agência Reuters.
Recentemente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os dois adversários históricos “iriam conversar”.
O encontro aconteceu numa altura em que Cuba sofre o pior nível de cortes de energia da sua história recente, com cerca de 70% do território nacional sem eletricidade nas horas de maior consumo, segundo dados oficiais da União Elétrica (UNE).
A crise energética agravou-se nas últimas semanas devido à escassez extrema de combustível, num contexto marcado pelo endurecimento das sanções norte-americanas e pelo colapso das reservas de gasóleo e fuelóleo.
O ministro cubano da Energia e Minas, Vicente de la O, reconheceu publicamente a gravidade da crise, admitindo que o país ficou sem reservas de combustível. “Não temos absolutamente nenhum combustível e absolutamente nenhum gasóleo”, declarou nos meios de comunicação estatais. “Não temos reservas.”
- Noticiário das 22h
- 14 mai, 2026
-
- Cuba esgotou reservas de combustível. Apagões deixam 70% do país às escuras e provocam protestos em Havana
- EUA oferecem ajuda humanitária adicional a Cuba no valor de 100 milhões
- "Não nos deixamos intimidar": MNE de Cuba responde aos planos militares de Trump
- Trump. EUA podem "assumir controlo" de Cuba após "terminar trabalho" no Irão
- Apesar do bloqueio a Cuba, Trump deixa passar petroleiro russo
- Trump diz que "Cuba é a próxima" na mira após elogiar avanços no Irão e na Venezuela
- Cuba esgotou reservas de combustível. Apagões deixam 70% do país às escuras e provocam protestos em Havana
- EUA oferecem ajuda humanitária adicional a Cuba no valor de 100 milhões
- "Não nos deixamos intimidar": MNE de Cuba responde aos planos militares de Trump
- Trump. EUA podem "assumir controlo" de Cuba após "terminar trabalho" no Irão
- Apesar do bloqueio a Cuba, Trump deixa passar petroleiro russo
- Trump diz que "Cuba é a próxima" na mira após elogiar avanços no Irão e na Venezuela