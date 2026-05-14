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CIA em Cuba para "desenvolver a cooperação bilateral"

14 mai, 2026 - 22:31 • Ricardo Vieira, com Reuters

O encontro aconteceu numa altura em que Cuba sofre o pior nível de cortes de energia da sua história recente, devido ao bloqueio norte-americano.

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Uma delegação norte-americana liderada pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, reuniu-se esta quinta-feira, em Havana, com o seu homólogo no Ministério do Interior de Cuba.

A informação foi avançada pelo Governo cubano num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais, incluindo o Cuba Debate.

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“As duas partes sublinharam igualmente o interesse em desenvolver a cooperação bilateral entre as agências de aplicação da lei, no interesse da segurança dos dois países, bem como da segurança regional e internacional”, refere o comunicado.

O Governo cubano afirmou ainda ter transmitido à delegação dos Estados Unidos que Cuba não representa uma ameaça para a segurança nacional norte-americana.

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O comunicado foi divulgado depois de um avião do Governo dos EUA ter sido visto a descolar do aeroporto internacional de Havana na tarde de quinta-feira, segundo uma testemunha citada pela agência Reuters.

Recentemente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os dois adversários históricos “iriam conversar”.

O encontro aconteceu numa altura em que Cuba sofre o pior nível de cortes de energia da sua história recente, com cerca de 70% do território nacional sem eletricidade nas horas de maior consumo, segundo dados oficiais da União Elétrica (UNE).

A crise energética agravou-se nas últimas semanas devido à escassez extrema de combustível, num contexto marcado pelo endurecimento das sanções norte-americanas e pelo colapso das reservas de gasóleo e fuelóleo.

O ministro cubano da Energia e Minas, Vicente de la O, reconheceu publicamente a gravidade da crise, admitindo que o país ficou sem reservas de combustível. “Não temos absolutamente nenhum combustível e absolutamente nenhum gasóleo”, declarou nos meios de comunicação estatais. “Não temos reservas.”

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