Cinco mergulhadores italianos morrem nas Maldivas

Cinco cidadãos italianos morreram nas Maldivas num acidente durante uma atividade de mergulho submarino no Oceano Índico, confirmou esta quinta-feira o Governo de Roma.

A tragédia aconteceu no atol de Vaavu, quando o grupo de mergulhadores tentava explorar grutas submarinas, a uma profundidade de 50 metros, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália.

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O Governo italiano não avançou pormenores sobre o incidente nem a identidade das vítimas.

De acordo com o jornal "La Republica", que cita as autoridades de Malé, entre as vítimas está uma investigadora da Universidade de Génova.



Decorre uma investigação para apurar a causa da morte dos cinco cidadãos italianos.

A Embaixada italiano no Sri Lanka está a contactar as famílias das vítimas e a prestar apoio consular.

Os cinco turistas deslocaram ao atol no navio “Duke of York”, uma embarcação de recreio de mergulho.

Participavam numa atividade de mergulho perto de Alimathaa, uma das zonas mais procuradas devido às grutas subaquáticas.

Os mergulhadores entraram na água durante a manhã e a tripulação comunicou o desaparecimento quando, ao meio-dia, ainda não tinham regressado à superfície.