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Demitiu-se o ministro da Saúde do Reino Unido

14 mai, 2026 - 13:10 • Reuters

Wes Streeting é o mais recente nome a abandonar o Governo liderado por Keir Starmer.

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O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, demitiu-se do Governo esta quinta-feira, afirmando ter perdido a confiança na liderança do primeiro-ministro Keir Starmer.

"Agora é claro que o senhor não vai liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais e que os deputados trabalhistas e os sindicatos trabalhistas querem que o debate sobre o que vem a seguir seja uma batalha de ideias, não de personalidades ou de faccionalismo mesquinho", disse Streeting, numa carta publicada no X.

"É necessário que seja amplo e que conte com o melhor conjunto possível de candidatos. Apoio esta abordagem e espero que o senhor a facilite."

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