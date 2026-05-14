EUA monitorizam 41 pessoas por suspeita de hantavírus

O Centro de Controlo de Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano anunciou esta quinta-feira que está a monitorizar 41 pessoas por suspeita de hantavírus nos Estados Unidos da América (EUA). Segundo esta autoridade de saúde, a "maioria" deverá permanecer em casa, evitar o contacto com outras pessoas e vai ser vigiada durante 42 dias, o que equivale a seis semanas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa, o CDC indicou que se tratam de passageiros do navio MV Hondius onde começou o surto ou de voos onde também seguia, pelo menos, um caso positivo e sintomático. O organismo insiste que, "até à data, nenhum caso de hantavírus foi confirmado nos Estados Unidos". Segundo o CDC, "o risco de pandemia causado por este surto e o risco geral para os norte-americanos e viajantes continuam a ser extremamente baixos", mas pede cuidado às pessoas residentes no país.

Mais de 20 isolados em França após possível contacto com caso positivo Isoladas num hospital deste o início desta semana, 26 pessoas testaram negativo em França, após ter estado possivelmente em contacto com passageiros infetados do navio, como mulher neerlandesa a bordo do navio MV Hondius – a segunda vítima do vírus na embarcação e mulher do "paciente zero", Leo Schilperood. Este grupo vai, no entanto, continuar sob vigilância "extremamente rigorosa" durante 42 dias devido à possível "longa duração da incubação" de hantavírus, noticiou o jornal francês "Le Parisien" citando o Ministério da Saúde. Até ao momento, há onze casos confirmados relacionados com o cruzeiro MV Hondius, e três mortes.