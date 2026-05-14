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EUA monitorizam 41 pessoas por suspeita de hantavírus

14 mai, 2026 - 21:08 • Catarina Magalhães, com Reuters

Autoridade de saúde indicou que se tratam de passageiros do navio MV Hondius onde começou o surto ou de voos onde também seguia, pelo menos, um caso positivo e sintomático.

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O Centro de Controlo de Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano anunciou esta quinta-feira que está a monitorizar 41 pessoas por suspeita de hantavírus nos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo esta autoridade de saúde, a "maioria" deverá permanecer em casa, evitar o contacto com outras pessoas e vai ser vigiada durante 42 dias, o que equivale a seis semanas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Em conferência de imprensa, o CDC indicou que se tratam de passageiros do navio MV Hondius onde começou o surto ou de voos onde também seguia, pelo menos, um caso positivo e sintomático.

O organismo insiste que, "até à data, nenhum caso de hantavírus foi confirmado nos Estados Unidos".

Segundo o CDC, "o risco de pandemia causado por este surto e o risco geral para os norte-americanos e viajantes continuam a ser extremamente baixos", mas pede cuidado às pessoas residentes no país.

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Este grupo vai, no entanto, continuar sob vigilância "extremamente rigorosa" durante 42 dias devido à possível "longa duração da incubação" de hantavírus, noticiou o jornal francês "Le Parisien" citando o Ministério da Saúde.

Até ao momento, há onze casos confirmados relacionados com o cruzeiro MV Hondius, e três mortes.

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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hantavírus é um vírus de origem zoonótica, ou seja, transmitido de animais para humanos, tendo como principais reservatórios diferentes espécies de roedores.

Nestes animais, o vírus pode permanecer durante longos períodos sem causar doença, mas quando transmitido ao ser humano pode provocar infeções graves e potencialmente fatais.

A gravidade e o tipo de doença variam consoante a estirpe do vírus e a região geográfica onde ocorre a infeção.

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