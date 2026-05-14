EUA oferecem ajuda humanitária adicional a Cuba no valor de 100 milhões

O Governo norte-americano ofereceu na quarta-feira ajuda humanitária adicional no valor de 85 milhões de euros a Cuba, enquanto as autoridades cubanas denunciam a crise no país como resultado da "guerra económica" e do bloqueio energético impostos por Washington. O Departamento de Estado anunciou a oferta no valor de 100 milhões de dólares em comunicado, reafirmando publicamente o seu generoso contributo e sublinhando que a ajuda será "diretamente destinada ao povo cubano e distribuída em coordenação com a Igreja Católica e outras organizações humanitárias independentes de confiança". "A decisão de aceitar a nossa oferta de assistência ou de negar ajuda vital cabe ao regime cubano, que, em última instância, será responsabilizado perante o povo cubano por obstruir a ajuda essencial", sublinhou a diplomacia norte-americana. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministério liderado por Marco Rubio, que declarou a sua intenção de continuar "a procurar reformas significativas no sistema comunista cubano", criticou Havana por "se recusar a permitir" que as autoridades norte-americanas prestem a ajuda de que os cubanos "precisam desesperadamente devido aos fracassos do regime corrupto cubano". E sublinhou que o Governo da nação das Caraíbas "só serviu para enriquecer as elites e condenar o povo cubano à pobreza", antes de referir que a ajuda oferecida por Washington inclui também "o apoio a um serviço de internet por satélite gratuito e rápido". O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendeu Cuba nas redes sociais, afirmando que, apesar das "brutais medidas de estrangulamento económico e energético decretadas pelos Estados Unidos, Cuba se mantém de pé" e "não é um Estado falhado".

"A crise que nos assola é o resultado da severa guerra económica que nos foi imposta e da perseguição energética", apontou, antes de insinuar possíveis cortes de energia ao longo do dia. "Esta drástica deterioração tem uma única causa: o bloqueio energético genocida imposto ao nosso país pelos Estados Unidos, que ameaça qualquer nação que nos forneça combustível com tarifas irracionais", sublinhou. O Presidente atribuiu ainda o bloqueio de combustível imposto pela administração Trump ao facto de várias autoridades norte-americanas não terem conseguido "destruir a Revolução". Ainda assim, Díaz-Canel reiterou que estão "sempre abertos ao diálogo em igualdade de circunstâncias" com os Estados Unidos da América (EUA).