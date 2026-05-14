Guerra no Médio Oriente leva Iraque a pedir ajuda ao FMI

O Iraque procurou assistência financeira junto do Fundo Monetário Internacional devido ao impacto económico provocado pela guerra entre o Irão e a coligação liderada pelos Estados Unidos e por Israel, revelou uma fonte próxima do FMI à agência Reuters.

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Segundo a mesma fonte, os primeiros contactos aconteceram no mês passado, durante as reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial, em Washington. As negociações continuam em curso, estando ainda por definir o montante necessário e a forma como o eventual empréstimo será estruturado.

O conflito teve início a 28 de fevereiro, após uma vasta campanha de bombardeamentos norte-americanos e israelitas contra o Irão, levando Teerão a encerrar o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o transporte mundial de petróleo.

O encerramento do estreito provocou fortes perturbações económicas em todo o Médio Oriente e atingiu de forma particularmente severa o Iraque, cuja economia depende quase totalmente das exportações de petróleo.

As receitas provenientes do petróleo representam praticamente toda a receita do governo iraquiano, sendo que, antes da crise, cerca de um quinto do petróleo mundial passava pelo Estreito de Ormuz.