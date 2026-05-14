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Médio Oriente

Netanyahu diz ter visitado Emirados Árabes Unidos em segredo durante guerra com Irão

14 mai, 2026 - 00:04 • Lusa

Gabinete do primeiro-ministro israelita assegura que a visita "levou a um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos".

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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ter visitado secretamente os Emirados Árabes Unidos (EAU) durante a guerra entre Israel e o Irão e foi recebido pelo Presidente, o xeque Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, anunciou na quarta-feira o seu gabinete.

"Em pleno decurso da operação [militar israelo-norte-americana contra o Irão, iniciada a 28 de fevereiro], o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, efetuou uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos e reuniu-se com o presidente" da federação, um dos raros países árabes que normalizaram as relações com Israel no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, indicou um comunicado oficial.

Em reação, o governo dos Emirados desmentiu o encontro entre os dois países.

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Na terça-feira, o embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Israel, Mike Huckabee, afirmou que o Estado hebreu tinha enviado aos Emirados, durante a guerra com o Irão, sistemas de defesa antiaérea e pessoal encarregado de os operar.

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Sem confirmar esta informação, o comunicado do gabinete de Netanyahu assegura que a visita "levou a um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos".

Os EAU têm sido alvos quase diários do Irão durante a guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro com o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel a Teerão.

Um cessar-fogo entrou em vigor a 8 de abril, mas Abu Dhabi relatou desde então vários ataques com mísseis e drones originários do Irão.

Os EAU, que possuem grandes reservas de petróleo, são um dos principais aliados dos EUA na região e estão entre os países árabes que normalizaram as relações com Israel após a assinatura dos Acordos de Abraão durante o primeiro mandato do Presidente republicano, Donald Trump, em 2020.

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