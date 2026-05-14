- Noticiário das 8h
- 14 mai, 2026
-
Pelo menos 89 mortos devido a tempestades no norte da Índia
14 mai, 2026 - 07:50 • Lusa
Entre as zonas mais atingidas está o distrito de Prayagraj, onde morreram 21 pessoas.
Pelo menos 89 pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas na quarta-feira, na Índia, na sequência das fortes tempestades que atingiram Uttar Pradesh, no norte do país, que causaram danos materiais significativos em vários distritos.
Entre as zonas mais atingidas está o distrito de Prayagraj, onde morreram 21 pessoas, bem como os distritos de Sant Ravidas Nagar, Fatehpur e Mirzapur, com 14, 11 e 10 mortes, respetivamente, de acordo com informações recolhidas pelo jornal "Times of India", que cita um relatório elaborado pelas autoridades locais.
Segundo o relatório pelo menos 53 pessoas ficaram feridas em incidentes relacionados com este evento climático adverso.
- Noticiário das 8h
- 14 mai, 2026
-