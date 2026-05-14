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Pelo menos 89 mortos devido a tempestades no norte da Índia

14 mai, 2026 - 07:50 • Lusa

Entre as zonas mais atingidas está o distrito de Prayagraj, onde morreram 21 pessoas.

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Pelo menos 89 pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas na quarta-feira, na Índia, na sequência das fortes tempestades que atingiram Uttar Pradesh, no norte do país, que causaram danos materiais significativos em vários distritos.

Entre as zonas mais atingidas está o distrito de Prayagraj, onde morreram 21 pessoas, bem como os distritos de Sant Ravidas Nagar, Fatehpur e Mirzapur, com 14, 11 e 10 mortes, respetivamente, de acordo com informações recolhidas pelo jornal "Times of India", que cita um relatório elaborado pelas autoridades locais.

Segundo o relatório pelo menos 53 pessoas ficaram feridas em incidentes relacionados com este evento climático adverso.

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