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Suspeito detido após tiros no parlamento das Filipinas

14 mai, 2026 - 08:07 • Lusa

Tiroteio ocorreu depois de as autoridades tentarem deter Ronald dela Rosa, procurado pelo Tribunal Penal Internacional.

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A polícia das Filipinas anunciou esta quinta-feira a detenção de um suspeito, um dia após um tiroteio no parlamento, onde estava refugiado o senador Ronald dela Rosa, procurado por crimes contra a humanidade.

Uma rajada de tiros ecoou na quarta-feira no Senado das Filipinas, durante uma tentativa das autoridades para deter Ronald dela Rosa, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Ninguém ficou ferido.

Os disparos ocorreram no interior do complexo do Senado, onde dela Rosa permanecia sob custódia protetiva de senadores aliados enquanto as autoridades filipinas tentavam executar o mandado de detenção.

Um suspeito "foi detido no local do incidente, no segundo andar do edifício do Senado", disse o porta-voz da polícia filipina, brigadeiro-general Randulf Tuano, aos jornalistas, acrescentando que foram apreendidas munições reais.

De acordo com o ministro do Interior, Juanito Victor Remulla, os seguranças do Senado dispararam tiros de aviso depois de vários homens armados terem invadido o edifício.

Os homens dispararam para o ar e fugiram enquanto os senadores, incluindo o Ronald dela Rosa, se barricavam nos gabinetes.

De acordo com fontes da Secretaria do Senado, citadas pela emissora filipina ABS-CBN, o político abandonou o parlamento por volta das 02:30 (18:30 de quarta-feira em Lisboa).

"Várias fontes confirmaram que o senador já não está no edifício do Senado, mas ainda estamos a tentar obter a confirmação oficial", disse hoje a porta-voz do Governo, Claire Castro, numa conferência de imprensa.

Na segunda-feira, o TPI tornou público um mandado de detenção contra o senador, antigo chefe da polícia nacional filipina e um dos principais responsáveis pela campanha antidroga lançada pelo ex-presidente Rodrigo Duterte.

A campanha, criticada por organizações internacionais de defesa de direitos humanos, resultou na morte de milhares de suspeitos, muitos deles acusados de delitos menores relacionados com droga.

O mandado, emitido inicialmente em novembro, acusa Ronald dela Rosa de crime contra a humanidade por homicídio, relacionado com a morte de "pelo menos 32 pessoas" entre julho de 2016 e abril de 2018, período em que liderava a polícia nacional sob a presidência de Duterte.

As autoridades filipinas não confirmaram até ao momento se pretendem entregar o senador ao TPI.

A guerra contra as drogas de Duterte resultou em milhares de mortes, muitas das quais de consumidores de drogas e pequenos traficantes, de acordo com organizações de direitos humanos.

Duterte foi detido em Manila a 11 de março de 2025 e entregue pelo Governo das Filipinas ao TPI em Haia, onde se encontra atualmente detido.

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