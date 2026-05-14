- Noticiário das 7h
- 14 mai, 2026
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Trump recebido por Xi Jinping em Pequim
14 mai, 2026 - 05:09 • Rita Vila Real com Reuters
"A relação entre a China e os EUA vai ser melhor do que nunca" diz Donald Trump ao início da primeira reunião com Xi Jinping, depois da receção em Pequim.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido esta quinta-feira por Xi Jinping, em Pequim, para marcar o início da cimeira entre a China e os Estados Unidos.
O presidente chinês recebeu o homólogo norte-americano com uma cerimónia na praça de Tiananmen, onde se ouviu o hino nacional dos Estados Unidos da América, tocado por uma banda militar chinesa.
"Estou realmente muito ansioso por esta nossa conversa, que será uma grande conversa. A relação entre a China e os EUA vai ser melhor do que nunca" diz Donald Trump, depois do discurso do líder chinês.
"Vamos ter um futuro fantástico juntos" diz Donald Trump, que refere a proximidade entre os líderes: "Sempre que tínhamos um problema, resolvíamos tudo muito rapidamente.
O presidente norte-americano saudou a relação "mais longa entre os nossos dois países que qualquer presidente já teve".
Donald Trump dirige-se a Xi como "um grande líder", por quem "tenho um enorme respeito pelo trabalho que o senhor tem feito".
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