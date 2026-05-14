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Trump recebido por Xi Jinping em Pequim

14 mai, 2026 - 05:09 • Rita Vila Real com Reuters

"A relação entre a China e os EUA vai ser melhor do que nunca" diz Donald Trump ao início da primeira reunião com Xi Jinping, depois da receção em Pequim.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido esta quinta-feira por Xi Jinping, em Pequim, para marcar o início da cimeira entre a China e os Estados Unidos.

O presidente chinês recebeu o homólogo norte-americano com uma cerimónia na praça de Tiananmen, onde se ouviu o hino nacional dos Estados Unidos da América, tocado por uma banda militar chinesa.

As tropas chinesas marcharam ao som de hinos revolucionários perante o presidente em visita, enquanto crianças em idade escolar, agitando bandeiras americanas e chinesas, aplaudiam enquanto os dois líderes observavam.
Após a cerimónia de boas-vindas, Trump e Xi subiram os degraus do Grande Salão do Povo para a primeira reunião entre os líderes, que contou com a presença de uma comitiva de empresários norte-americanos, convidados por Donald Trump para acompanhar a sua visita oficial, assim como membros da Casa Branca.
Ao início da reunião, Xi Jinping revela que "sempre acreditei que os interesses comuns entre a China e os Estados Unidos superam as diferenças", e que a "estabilidade das relações sino-americanas é algo positivo para o mundo".

"Estou realmente muito ansioso por esta nossa conversa, que será uma grande conversa. A relação entre a China e os EUA vai ser melhor do que nunca" diz Donald Trump, depois do discurso do líder chinês.

"Vamos ter um futuro fantástico juntos" diz Donald Trump, que refere a proximidade entre os líderes: "Sempre que tínhamos um problema, resolvíamos tudo muito rapidamente.

O presidente norte-americano saudou a relação "mais longa entre os nossos dois países que qualquer presidente já teve".

Donald Trump dirige-se a Xi como "um grande líder", por quem "tenho um enorme respeito pelo trabalho que o senhor tem feito".

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