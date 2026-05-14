Xi Jinping avisa que dossiê Taiwan pode colocar em risco relações entre China e EUA

Xi Jinping avisou Donald Trump que se a gestão do dossiê Taiwan não for bem feita, pode colocar em risco as relações entre China e a EUA.

Segundo a Reuters, aviso terá sido feito na reunião entre ambos, em Pequim, que decorreu esta quinta-feira, sublinhando que o tema Taiwan ponde resultar em consequências muito perigosas.

Em reação, o porta-voz do governo de Taiwan não se mostrou surpreendido pelas declarações de Xi Jinping e defendeu que a China deve reduzir a sua intimidação militar ao território. Para Taiwan, o maior risco à paz é a vontade de China destruir o status quo.

A China considera Taiwan, governada autonomamente, como "parte inalienável" do seu território e, embora defenda publicamente a "reunificação pacífica", não exclui o recurso à força para assumir o controlo da ilha.

Do seu lado, a Casa Branca não fez qualquer menção a Taiwan no resumo da reunião entre Trump e Xi Jinping.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido esta quinta-feira por Xi Jinping, em Pequim, para marcar o início da cimeira entre a China e os Estados Unidos.

O presidente chinês recebeu o homólogo norte-americano com uma cerimónia na praça de Tiananmen, onde se ouviu o hino nacional dos Estados Unidos da América, tocado por uma banda militar chinesa.

De acordo com a televisão estatal chinesa, depois da reunião, Xi Jinping saúda o que diz ser "um novo posicionamento" de relações bilaterais entre EUA e China.

Ao início da reunião, Xi Jinping revelou que "sempre acreditei que os interesses comuns entre a China e os Estados Unidos superam as diferenças", e que a "estabilidade das relações sino-americanas é algo positivo para o mundo".

"Estou realmente muito ansioso por esta nossa conversa, que será uma grande conversa. A relação entre a China e os EUA vai ser melhor do que nunca" disse Donald Trump, depois do discurso do líder chinês.