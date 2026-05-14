Xi Jinping saúda "novo posicionamento" de relações bilaterais depois de encontro com Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido esta quinta-feira por Xi Jinping, em Pequim, para marcar o início da cimeira entre a China e os Estados Unidos.

O presidente chinês recebeu o homólogo norte-americano com uma cerimónia na praça de Tiananmen, onde se ouviu o hino nacional dos Estados Unidos da América, tocado por uma banda militar chinesa.

De acordo com a televisão estatal chinesa, depois da reunião, Xi Jinping saúda o que diz ser "um novo posicionamento" de relações bilaterais entre EUA e China.

As tropas chinesas marcharam ao som de hinos revolucionários perante o presidente em visita, enquanto crianças em idade escolar, agitando bandeiras americanas e chinesas, aplaudiam enquanto os dois líderes observavam.

Após a cerimónia de boas-vindas, Trump e Xi subiram os degraus do Grande Salão do Povo para a primeira reunião entre os líderes, que contou com a presença de uma comitiva de empresários norte-americanos, convidados por Donald Trump para acompanhar a sua visita oficial, assim como membros da Casa Branca.

Ao início da reunião, Xi Jinping revelou que "sempre acreditei que os interesses comuns entre a China e os Estados Unidos superam as diferenças", e que a "estabilidade das relações sino-americanas é algo positivo para o mundo".

"Estou realmente muito ansioso por esta nossa conversa, que será uma grande conversa. A relação entre a China e os EUA vai ser melhor do que nunca" disse Donald Trump, depois do discurso do líder chinês.

"Vamos ter um futuro fantástico juntos", afirmou Donald Trump, que refere a proximidade entre os líderes: "Sempre que tínhamos um problema, resolvíamos tudo muito rapidamente.

O presidente norte-americano saudou a relação "mais longa entre os nossos dois países que qualquer presidente já teve".

Donald Trump dirige-se a Xi como "um grande líder", por quem "tenho um enorme respeito pelo trabalho que o senhor tem feito".