Ataque israelita faz seis mortos e 22 feridos no Líbano

Pelo menos seis pessoas foram mortas, incluindo três paramédicos, e 22 ficaram feridas num ataque israelita a um centro de defesa civil no sul do Líbano, avançou a agência de notícias estatal libanesa.



O ataque aconteceu horas depois de ter sido anunciado um prolongamento de 45 dias do cessar-fogo entre Israel e o Líbano.

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A extensão das tréguas foi anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

“A cessação das hostilidades de 16 de abril será prolongada por 45 dias para permitir novos progressos”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott.

A Administração Trump classifica como “altamente produtivas” as conversações entre Israel e o Líbano, realizadas em Washington na quinta e sexta-feira, acrescentando que as negociações serão retomadas nos dias 2 e 3 de junho.

O conflito já provocou cerca de 1,2 milhões de deslocados e pelo menos 2.896 mortes, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.