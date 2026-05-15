EUA cancela envio de quatro mil tropas para Polónia

15 mai, 2026 - 00:05 • Catarina Magalhães, com Reuters

Sob anonimato, um responsável norte-americano confidenciou que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã como anunciado.

Depois do chanceler alemão ter "humilhado" os Estados Unidos da América, a Defesa norte-americana anunciou no início deste mês de maio a retirada de cinco mil tropas da Alemanha e surgiu o cenário de realojá-las na Polónia, mas, afinal, esta possibilidade foi cancelada.

O Pentágono anunciou na quinta-feira que desistiu de destacar temporariamente quatro militares norte-americanos para as forças de defesa polacas, depois das críticas de aliados europeus, avançou o site "Army Times".

No entanto, Merz fincou-pé e negou há duas semanas uma relação entre o conflito com o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a notícia sobre a retirada de tropas. "Não há qualquer ligação."

O Pentágono ainda não adiantou como prevê organizar o futuro posicionamento das tropas no continente.

No final do mês de abril, Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.

Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano.

Os EUA anunciaram, por isso, a 1 de maio que vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa.

A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses.

Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.

