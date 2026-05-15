- Noticiário das 0h
- 15 mai, 2026
-
Defesa
EUA cancela envio de quatro mil tropas para Polónia
15 mai, 2026 - 00:05 • Catarina Magalhães, com Reuters
Sob anonimato, um responsável norte-americano confidenciou que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã como anunciado.
Depois do chanceler alemão ter "humilhado" os Estados Unidos da América, a Defesa norte-americana anunciou no início deste mês de maio a retirada de cinco mil tropas da Alemanha e surgiu o cenário de realojá-las na Polónia, mas, afinal, esta possibilidade foi cancelada.
O Pentágono anunciou na quinta-feira que desistiu de destacar temporariamente quatro militares norte-americanos para as forças de defesa polacas, depois das críticas de aliados europeus, avançou o site "Army Times".
No entanto, Merz fincou-pé e negou há duas semanas uma relação entre o conflito com o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a notícia sobre a retirada de tropas. "Não há qualquer ligação."
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Sob anonimato, um responsável norte-americano confidenciou que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã.
Alemanha
"Não há qualquer ligação": Merz nega relação entre conflito com Trump e retirada de tropas
Chanceler alemão afirmou que tem de dar o braço to(...)
O Pentágono ainda não adiantou como prevê organizar o futuro posicionamento das tropas no continente.
No final do mês de abril, Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.
Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano.
Os EUA anunciaram, por isso, a 1 de maio que vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa.
Guerra no Médio Oriente
Chanceler alemão diz que EUA têm sido "humilhados": "Não têm qualquer tipo de estratégia para as negociações"
Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Wash(...)
A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses.
Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.
- Noticiário das 0h
- 15 mai, 2026
-
- NATO justifica retirada de tropas norte-americanas da Alemanha e dá Portugal como exemplo
- "Não há qualquer ligação": Merz nega relação entre conflito com Trump e retirada de tropas
- Tropas dos EUA na Alemanha vão ser realojadas? Tusk diz que não sabe
- Alemanha pede defesa europeia mais forte após EUA reduzirem tropas
- NATO está a "trabalhar com os EUA" para perceber redução de tropas na Alemanha
- Depois da "humilhação", EUA vão retirar cinco mil tropas da Alemanha
- Chanceler alemão diz que EUA têm sido "humilhados": "Não têm qualquer tipo de estratégia para as negociações"
- NATO justifica retirada de tropas norte-americanas da Alemanha e dá Portugal como exemplo
- "Não há qualquer ligação": Merz nega relação entre conflito com Trump e retirada de tropas
- Tropas dos EUA na Alemanha vão ser realojadas? Tusk diz que não sabe
- Alemanha pede defesa europeia mais forte após EUA reduzirem tropas
- NATO está a "trabalhar com os EUA" para perceber redução de tropas na Alemanha
- Depois da "humilhação", EUA vão retirar cinco mil tropas da Alemanha
- Chanceler alemão diz que EUA têm sido "humilhados": "Não têm qualquer tipo de estratégia para as negociações"