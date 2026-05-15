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Médio Oriente

EUA dizem que Irão perdeu 90% da capacidade de defesa

15 mai, 2026 - 01:17 • Lusa

Exército norte-americano acredita que Teerão vai necessitar de vários anos para reconstruir o arsenal militar destruído durante a campanha aérea.

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O exército norte-americano disse na quinta-feira que o Irão perdeu cerca de 90% das capacidades de defesa devido à campanha dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel, mas avisou que Teerão continua a representar uma ameaça.

O balanço da campanha militar contra o Irão foi apresentado pelo almirante Brad Cooper, líder do Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM), durante uma audição no Senado norte-americano.

Cooper afirmou que os bombardeamentos, iniciados a 28 de fevereiro, destruíram "90% da base industrial de defesa" iraniana e reduziram significativamente a capacidade militar da República Islâmica.

"As capacidades bélicas do Irão foram significativamente reduzidas e já não representam uma ameaça para os parceiros regionais ou para os Estados Unidos da mesma forma que antes", garantiu o almirante.

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O comandante norte-americano acrescentou que Teerão vai necessitar de vários anos para reconstruir o arsenal militar destruído durante a campanha aérea, mas, ainda assim, Cooper alertou os senadores que o Irão continua a possuir meios militares capazes de desestabilizar a região.

"É um país muito grande. Ainda possuem algumas capacidades militares", explicou Cooper, acrescentando que os ataques norte-americanos e israelitas afetaram seriamente a capacidade iraniana de apoiar grupos aliados no Médio Oriente, incluindo o palestiniano Hamas, o libanês Hezbollah e os iemenitas huthis.

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Segundo Cooper, estes grupos têm sido responsáveis por parte significativa da instabilidade regional enfrentada pelos EUA e pelos seus aliados.

O almirante evitou, contudo, responder em detalhe a várias perguntas dos senadores sobre os objetivos estratégicos da campanha, os efeitos concretos na cadeia de abastecimento aos grupos aliados do Irão e a existência de fontes alternativas de financiamento e armamento, alegando tratar-se de informação classificada.

Durante a audição, Cooper justificou o início da operação militar com os ataques atribuídos a grupos apoiados por Teerão contra interesses norte-americanos na região.

Segundo o comandante do CENTCOM, tropas e diplomatas dos EUA foram alvo de mais de 350 ataques nos 30 meses anteriores ao início da ofensiva.

A audição decorreu numa altura em que se completa um mês desde o cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos, alcançado depois de semanas de confrontos e bombardeamentos intensos.

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