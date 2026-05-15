Harvey Weinstein “escapa” a novo julgamento por abusos sexuais

O produtor norte-americano Harvey Weinstein não vai a julgamento por alegados abusos sexuais contra a atriz Jessica Mann.



O júri de um tribunal de Nova Iorque não conseguiu chegar a um veredicto unânime relativamente à acusação de violação.

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Harvey Weinstein, de 74 anos, deverá permanecer detido devido às condenações noutros casos.

Antigo produtor de cinema premiado com Óscares, Weinstein caiu em desgraça após surgirem alegações de má conduta sexual, que impulsionaram um movimento social mais amplo, encorajando mulheres a denunciar abusos sexuais cometidos por homens poderosos.

O julgamento mais recente centrou-se na alegação de Jessica Mann de que Weinstein a terá violado num quarto de hotel em Manhattan, em 2013, enquanto ela resistia e dizia repetidamente “Não”.

Até ao momento, não é conhecida a decisão dos procuradores sobre um eventual recurso.

O procurador do Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cujo escritório apresentou o caso, declarou que a sua equipa estava desapontada, mas respeita a decisão do júri.

“Vamos considerar os próximos passos em consulta com a Sr.ª Mann”, disse Bragg em comunicado.

O advogado de defesa, Marc Agnifilo, afirmou aos jornalistas fora do tribunal que encorajaria os procuradores a desistir do caso, sublinhando que nove jurados votaram “não culpado” e três votaram “culpado”.

“Na minha opinião, tiveram sorte por terem convencido três jurados”, disse Agnifilo, referindo-se aos procuradores.



