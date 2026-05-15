Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

​Israel e Líbano prolongam cessar-fogo por 45 dias

15 mai, 2026 - 19:53 • Reuters

A Administração Trump classifica como “altamente produtivas” as conversações entre Israel e o Líbano. O conflito já provocou cerca de 1,2 milhões de deslocados e pelo menos 2.896 mortes no Líbano.

A+ / A-

Israel e o Líbano acordaram um prolongamento de 45 dias do cessar-fogo anunciado pelo Presidente norte-americano Donald Trump a 16 de abril, informou esta sexta-feira o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

“A cessação das hostilidades de 16 de abril será prolongada por 45 dias para permitir novos progressos”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Administração Trump classifica como “altamente produtivas” as conversações entre Israel e o Líbano, realizadas em Washington na quinta e sexta-feira, acrescentando que as negociações serão retomadas nos dias 2 e 3 de junho.

Um dia no sul do Líbano. A minha experiência em Al-Khiam

Crónica de Henry Galsky

Um dia no sul do Líbano. A minha experiência em Al-Khiam

Além da ampla destruição em função dos combates en(...)

As conversações desta semana constituíram o terceiro encontro entre as partes desde que Israel intensificou os ataques aéreos contra o Líbano, após o Hezbollah ter lançado mísseis contra território israelita a 2 de março, três dias após o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

No mês passado, Israel alargou igualmente a sua ofensiva terrestre ao sul do Líbano.

Travada em paralelo com o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, a guerra de Israel no Líbano prossegue desde o cessar-fogo anunciado por Donald Trump a 16 de abril, embora as hostilidades se tenham mantido maioritariamente confinadas ao sul do Líbano desde então.

O conflito já provocou cerca de 1,2 milhões de deslocados e pelo menos 2.896 mortes, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?