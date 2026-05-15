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Médio Oriente
Israel e Líbano prolongam cessar-fogo por 45 dias
15 mai, 2026 - 19:53 • Reuters
A Administração Trump classifica como “altamente produtivas” as conversações entre Israel e o Líbano. O conflito já provocou cerca de 1,2 milhões de deslocados e pelo menos 2.896 mortes no Líbano.
Israel e o Líbano acordaram um prolongamento de 45 dias do cessar-fogo anunciado pelo Presidente norte-americano Donald Trump a 16 de abril, informou esta sexta-feira o Departamento de Estado dos Estados Unidos.
“A cessação das hostilidades de 16 de abril será prolongada por 45 dias para permitir novos progressos”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott.
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A Administração Trump classifica como “altamente produtivas” as conversações entre Israel e o Líbano, realizadas em Washington na quinta e sexta-feira, acrescentando que as negociações serão retomadas nos dias 2 e 3 de junho.
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As conversações desta semana constituíram o terceiro encontro entre as partes desde que Israel intensificou os ataques aéreos contra o Líbano, após o Hezbollah ter lançado mísseis contra território israelita a 2 de março, três dias após o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.
No mês passado, Israel alargou igualmente a sua ofensiva terrestre ao sul do Líbano.
Travada em paralelo com o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, a guerra de Israel no Líbano prossegue desde o cessar-fogo anunciado por Donald Trump a 16 de abril, embora as hostilidades se tenham mantido maioritariamente confinadas ao sul do Líbano desde então.
O conflito já provocou cerca de 1,2 milhões de deslocados e pelo menos 2.896 mortes, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.
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