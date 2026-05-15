Starmer nomeia James Murray como novo ministro da Saúde

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nomeou na quinta-feira James Murray como novo ministro da Saúde e Assistência Social, após a demissão do antecessor, Wes Streeting, e em plena crise do governo trabalhista.

"Estou ansioso por começar e dar continuidade ao brilhante trabalho de Streeting numa missão tão crucial para o nosso país", disse na rede social X (antigo Twitter).

Downing Street comunicou ao final da tarde a nomeação de Murray, que até agora ocupava o cargo de secretário chefe do Tesouro britânico, para novo responsável da Saúde, apenas algumas horas depois de Streeting ter apresentado a sua renúncia ministerial.

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Murray passa assim para a linha da frente da política britânica, ocupando um lugar no Governo de Starmer num momento de divisão interna no seio do Partido Trabalhista e com a liderança do primeiro-ministro em questão após os maus resultados obtidos nas eleições locais e regionais da passada quinta-feira.

Após a derrota eleitoral trabalhista, Murray mostrou apoio Starmer: "O primeiro-ministro disse que é necessário que mais coisas mudem e precisamos oferecer esperança às pessoas", escreveu.