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Reino Unido
Starmer nomeia James Murray como novo ministro da Saúde
15 mai, 2026 - 00:44 • Lusa
Murray ocupava o cargo de secretário chefe do Tesouro britânico e agora comprometeu-se a apoiar Keir Starmer: "O primeiro-ministro disse que é necessário que mais coisas mudem e precisamos oferecer esperança às pessoas."
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nomeou na quinta-feira James Murray como novo ministro da Saúde e Assistência Social, após a demissão do antecessor, Wes Streeting, e em plena crise do governo trabalhista.
"Estou ansioso por começar e dar continuidade ao brilhante trabalho de Streeting numa missão tão crucial para o nosso país", disse na rede social X (antigo Twitter).
Downing Street comunicou ao final da tarde a nomeação de Murray, que até agora ocupava o cargo de secretário chefe do Tesouro britânico, para novo responsável da Saúde, apenas algumas horas depois de Streeting ter apresentado a sua renúncia ministerial.
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Murray passa assim para a linha da frente da política britânica, ocupando um lugar no Governo de Starmer num momento de divisão interna no seio do Partido Trabalhista e com a liderança do primeiro-ministro em questão após os maus resultados obtidos nas eleições locais e regionais da passada quinta-feira.
Após a derrota eleitoral trabalhista, Murray mostrou apoio Starmer: "O primeiro-ministro disse que é necessário que mais coisas mudem e precisamos oferecer esperança às pessoas", escreveu.
"O correto não é fecharmo-nos em nós próprios, mas sim continuar com aquilo para que fomos escolhidos para fazer", adiantou.
A demissão de Streeting é a primeira de grande impacto no seio do atual Governo de Starmer – nos dias anteriores também renunciaram quatro secretários de Estado –, num movimento que aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro e agrava a crise interna no trabalhismo, entre os que pedem que ele saia e os que se posicionam do seu lado.
Na sua carta de demissão, o ex-titular da Saúde afirmou ter "perdido a confiança" em Starmer como líder e defendeu a abertura de um debate sobre a futura liderança do Partido Trabalhista "com o melhor conjunto de candidatos".
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