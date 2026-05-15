Surtos de ébola no Congo e no Uganda provocam dezenas de mortos

Segundo a agência, as mortes e os casos suspeitos foram reportados principalmente nas zonas de saúde de Mongwalu e Rwampara, enquanto quatro óbitos ocorreram entre casos confirmados em laboratório. Casos suspeitos foram ainda registados em Bunia, capital provincial.

O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) informou, em comunicado, que está a convocar uma reunião urgente com representantes do Congo, Uganda, Sudão do Sul e parceiros internacionais, com o objetivo de reforçar a vigilância, a preparação e a resposta transfronteiriça.

A principal agência de saúde pública africana anunciou um surto confirmado de ébola na província de Ituri, na República Democrática do Congo, com 65 mortos entre 246 casos suspeitos até ao momento.

Dois surtos de ébola com dezenas de mortos e mais de 200 casos suspeitos foram confirmados, esta sexta-feira, na República Democrática do Congo e no Uganda.

A chegada da Covid-19 ao Congo causou pânico, mas (...)

Os primeiros resultados indicam a presença de uma estirpe do vírus diferente da Zaire, estando em curso a sequenciação para uma caracterização mais detalhada.

Jean-Jacques Muyembe, virologista congolês que co-descobriu o ébola e dirige o Instituto Nacional de Investigação Biomédica em Kinshasa, disse à agência Reuters que todos os surtos anteriores do Congo, à excepção de um, foram causados pela estirpe Zaire.

A identificação de uma variante diferente irá complicar a resposta, acrescentou, dado que os tratamentos e vacinas existentes foram desenvolvidos para a estirpe Zaire.

O Africa CDC manifestou preocupação com o risco de propagação devido ao contexto urbano de Bunia e Rwampara, bem como aos elevados fluxos populacionais e à mobilidade relacionada com a mineração nas áreas afetadas, próximas da Uganda e do Sudão do Sul.

“Dada a intensa circulação populacional entre as áreas afetadas e os países vizinhos, a coordenação regional rápida é essencial”, afirmou o diretor-geral do Africa CDC, Jean Kaseya, no comunicado.

Uganda confirma morte por ébola

O Uganda também confirmou esta sexta-feira um surto de ébola, anunciou o Ministério da Saúde, acrescentando que o surto envolve a estirpe Bundibugyo.

As autoridades ugandesas informaram que se trata de um caso importado da República Democrática do Congo.

O doente, que desenvolveu sintomas hemorrágicos, veio a falecer em cuidados intensivos no dia 14 de maio.