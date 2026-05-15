Trump admite decidir em breve venda de armas a Taiwan após reunião com Xi Jinping

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta sexta-feira que discutiu com o homólogo chinês, Xi Jinping, a eventual venda de armas norte-americanas a Taiwan, adiantando que deverá tomar uma decisão “em breve” sobre o tema, considerado um dos principais focos de tensão entre Washington e Pequim.

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As declarações foram feitas a bordo do Air Force One, após uma visita oficial à China. Trump afirmou que os dois líderes “falaram muito sobre Taiwan”, mas minimizou divergências, dizendo não acreditar que exista “conflito” em torno da questão.

O Presidente norte-americano garantiu ainda que não assumiu qualquer compromisso perante Xi Jinping relativamente à política dos Estados Unidos para Taiwan.

Segundo Trump, o líder chinês questionou-o diretamente sobre a possibilidade de Washington defender militarmente Taiwan em caso de ataque por parte da China. Contudo, o chefe de Estado norte-americano recusou esclarecer qual seria a resposta dos EUA num cenário desse tipo.

“Só há uma pessoa que sabe isso, e essa pessoa sou eu. Sou a única pessoa”, afirmou Trump aos jornalistas. “Essa pergunta foi-me feita hoje pelo presidente Xi. Eu disse-lhe que não falo sobre isso.”

A questão de Taiwan continua a ser um dos temas mais sensíveis nas relações entre a China e os Estados Unidos. Pequim considera Taiwan parte integrante do território chinês e opõe-se firmemente ao fornecimento de armamento norte-americano à ilha, classificando essas vendas como uma ingerência nos assuntos internos chineses.

Apesar de não reconhecer diplomaticamente Taiwan, os Estados Unidos mantêm-se como o principal aliado internacional da ilha e o seu maior fornecedor de armamento militar.