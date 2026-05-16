Canadá confirma caso de hantavírus ligado a surto em cruzeiro de luxo

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Um cidadão canadiano testou positivo para hantavírus depois de abandonar um cruzeiro de luxo onde foi identificado um surto da estirpe Andes da doença, anunciaram este sábado as autoridades da província da Colúmbia Britânica, no Canadá.

O doente, natural do Yukon, realizou testes num hospital em Victoria, na ilha de Vancouver, após desenvolver sintomas ligeiros. Segundo as autoridades de saúde, encontra-se em condição estável .

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O caso está relacionado com o navio de expedição polar MV Hondius, que partiu da Argentina a 1 de abril. A bordo viajavam quatro canadianos — dois casais, um do Yukon e outro da Colúmbia Britânica — que estão agora em isolamento na ilha de Vancouver.

A responsável de saúde pública da Colúmbia Britânica, Bonnie Henry, explicou que o casal do Yukon está a ser testado naquela província porque o território do norte do Canadá não dispõe desse serviço. A mesma responsável garantiu ainda que os quatro passageiros não tiveram contacto com o público durante a transferência do voo para Victoria.

A estirpe Andes do hantavírus, identificada no surto a bordo do cruzeiro, pode provocar uma doença pulmonar grave e potencialmente fatal em até 50% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Os hantavírus são normalmente transmitidos por roedores, embora em situações raras possa ocorrer transmissão entre pessoas. Ainda assim, as autoridades de saúde sublinham que o risco de propagação permanece baixo.



