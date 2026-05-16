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Mesquitas em Gaza anunciam morte de chefe militar do Hamas
16 mai, 2026 - 10:23 • Reuters
Morte terá acontecido durante um raide aéreo de Israel.
As mesquitas do norte de Gaza anunciaram no sábado que o comandante militar do Hamas, Izz al-Din al-Haddad, tinha morrido.
A notícia chega um dia depois de as forças armadas de Israel terem afirmado que tinham alvejado o chefe da ala armada em ataques aéreos.
Várias testemunhas afirmaram que mesquitas na cidade de Gaza tinham anunciado o “martírio” de Izz al-Din al-Haddad.
Não houve qualquer comentário imediato do Hamas sobre o destino do chefe militar do grupo militante.
Israel não confirmou se al-Haddad foi morto nos ataques aéreos.
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