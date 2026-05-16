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Mesquitas em Gaza anunciam morte de chefe militar do Hamas

16 mai, 2026 - 10:23 • Reuters

Morte terá acontecido durante um raide aéreo de Israel.

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As mesquitas do norte de Gaza anunciaram no sábado que o comandante militar do Hamas, Izz al-Din al-Haddad, tinha morrido.

A notícia chega um dia depois de as forças armadas de Israel terem afirmado que tinham alvejado o chefe da ala armada em ataques aéreos.

Várias testemunhas afirmaram que mesquitas na cidade de Gaza tinham anunciado o “martírio” de Izz al-Din al-Haddad.

Não houve qualquer comentário imediato do Hamas sobre o destino do chefe militar do grupo militante.

Israel não confirmou se al-Haddad foi morto nos ataques aéreos.

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