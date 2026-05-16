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Oito feridos após carro atropelar peões no centro de Modena

16 mai, 2026 - 18:57 • Olímpia Mairos , com Reuters

Condutor atropelou vários peões no centro de Modena, em Itália, antes de sair do carro com uma faca. Quatro das vítimas ficaram em estado grave.

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Oito pessoas ficaram feridas este sábado depois de um carro ter atropelado vários peões no centro da cidade italiana de Modena, no norte de Itália. Quatro vítimas encontram-se em estado grave, segundo revelou o presidente da câmara local, Massimo Mezzetti.

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De acordo com a polícia italiana, o condutor, um homem na casa dos 30 anos, foi detido pouco depois do incidente e “já não representa perigo”.

Parece que conduziu deliberadamente para o passeio, atropelando várias pessoas”, afirmou o autarca à RaiNews24. O veículo acabou por embater na montra de uma loja e o suspeito saiu depois do carro empunhando uma faca.

O homem é um cidadão italiano nascido em Bérgamo, de origem norte-africana e residente na região de Modena.

Uma testemunha relatou momentos de pânico, afirmando que o condutor aparentava estar sob o efeito de álcool ou drogas, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou solidariedade para com as vítimas e classificou o incidente como “extremamente grave”.

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