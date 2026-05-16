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Itália
Oito feridos após carro atropelar peões no centro de Modena
16 mai, 2026 - 18:57 • Olímpia Mairos , com Reuters
Condutor atropelou vários peões no centro de Modena, em Itália, antes de sair do carro com uma faca. Quatro das vítimas ficaram em estado grave.
Oito pessoas ficaram feridas este sábado depois de um carro ter atropelado vários peões no centro da cidade italiana de Modena, no norte de Itália. Quatro vítimas encontram-se em estado grave, segundo revelou o presidente da câmara local, Massimo Mezzetti.
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De acordo com a polícia italiana, o condutor, um homem na casa dos 30 anos, foi detido pouco depois do incidente e “já não representa perigo”.
“Parece que conduziu deliberadamente para o passeio, atropelando várias pessoas”, afirmou o autarca à RaiNews24. O veículo acabou por embater na montra de uma loja e o suspeito saiu depois do carro empunhando uma faca.
O homem é um cidadão italiano nascido em Bérgamo, de origem norte-africana e residente na região de Modena.
Uma testemunha relatou momentos de pânico, afirmando que o condutor aparentava estar sob o efeito de álcool ou drogas, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou solidariedade para com as vítimas e classificou o incidente como “extremamente grave”.
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