Streeting admite avançar contra Starmer e defende regresso do Reino Unido à União Europeia

Durante o encontro, o antigo ministro criticou duramente a decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia, tomada no referendo de 2016. Streeting classificou o Brexit como “ um erro catastrófico ” que deixou o país “mais fraco do que em qualquer momento desde antes da Revolução Industrial”.

As declarações surgem poucos dias depois de Streeting ter abandonado funções governativas e de ter apelado a Starmer para definir um calendário para a sua saída da liderança do governo britânico.

“ Precisamos de uma disputa adequada com os melhores candidatos em competição, e eu vou concorrer ”, declarou Streeting durante uma conferência do grupo Progress, ligado à ala moderada e modernizadora do Partido Trabalhista.

O ex-ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, afirmou este sábado que avançará para a liderança do Partido Trabalhista caso seja desencadeada uma disputa interna para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Wes Streeting é o mais recente nome a abandonar o (...)

O político defendeu ainda uma reaproximação clara a Bruxelas e admitiu o desejo de voltar a integrar o bloco europeu. “Precisamos de uma nova relação especial com a UE, porque o futuro da Grã-Bretanha está com a Europa e, um dia, de volta à União Europeia”, afirmou.

Apesar de também ter sido contra o Brexit, Keir Starmer tem recusado qualquer tentativa de reentrada do Reino Unido na União Europeia desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro. O líder trabalhista também tem evitado concessões em matérias como a imigração, consideradas essenciais por Bruxelas para aprofundar relações económicas mais estreitas.

Entretanto, o presidente da câmara de Greater Manchester, Andy Burnham, anunciou na quinta-feira à noite que vai candidatar-se a uma vaga parlamentar recentemente aberta, movimento visto como um possível primeiro passo para desafiar Starmer na liderança do partido.

O primeiro-ministro britânico rejeitou os pedidos de demissão após a pesada derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições locais da semana passada.

Segundo as regras internas do partido, qualquer candidato à liderança precisa do apoio de pelo menos 20% dos deputados trabalhistas para desencadear uma eleição interna.