Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Streeting admite avançar contra Starmer e defende regresso do Reino Unido à União Europeia

16 mai, 2026 - 17:10 • Olímpia Mairos , com Reuters

Ex-ministro da Saúde britânico diz que entrará numa corrida à liderança trabalhista caso haja eleições internas e considera o Brexit “um erro catastrófico”.

A+ / A-

O ex-ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, afirmou este sábado que avançará para a liderança do Partido Trabalhista caso seja desencadeada uma disputa interna para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Precisamos de uma disputa adequada com os melhores candidatos em competição, e eu vou concorrer”, declarou Streeting durante uma conferência do grupo Progress, ligado à ala moderada e modernizadora do Partido Trabalhista.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As declarações surgem poucos dias depois de Streeting ter abandonado funções governativas e de ter apelado a Starmer para definir um calendário para a sua saída da liderança do governo britânico.

Durante o encontro, o antigo ministro criticou duramente a decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia, tomada no referendo de 2016. Streeting classificou o Brexit como “um erro catastrófico” que deixou o país “mais fraco do que em qualquer momento desde antes da Revolução Industrial”.

Demitiu-se o ministro da Saúde do Reino Unido

Demitiu-se o ministro da Saúde do Reino Unido

Wes Streeting é o mais recente nome a abandonar o (...)

O político defendeu ainda uma reaproximação clara a Bruxelas e admitiu o desejo de voltar a integrar o bloco europeu. “Precisamos de uma nova relação especial com a UE, porque o futuro da Grã-Bretanha está com a Europa e, um dia, de volta à União Europeia”, afirmou.

Apesar de também ter sido contra o Brexit, Keir Starmer tem recusado qualquer tentativa de reentrada do Reino Unido na União Europeia desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro. O líder trabalhista também tem evitado concessões em matérias como a imigração, consideradas essenciais por Bruxelas para aprofundar relações económicas mais estreitas.

Entretanto, o presidente da câmara de Greater Manchester, Andy Burnham, anunciou na quinta-feira à noite que vai candidatar-se a uma vaga parlamentar recentemente aberta, movimento visto como um possível primeiro passo para desafiar Starmer na liderança do partido.

O primeiro-ministro britânico rejeitou os pedidos de demissão após a pesada derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições locais da semana passada.

Segundo as regras internas do partido, qualquer candidato à liderança precisa do apoio de pelo menos 20% dos deputados trabalhistas para desencadear uma eleição interna.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?