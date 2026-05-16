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Terrorismo
Trump anuncia a morte do nº2 do ISIS
16 mai, 2026 - 10:03 • Reuters
Ação foi levada a cabo pelas forças norte-americanas e nigerianas.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que Abu-Bilal al-Minuki, o segundo na hierarquia do ISIS a nível mundial, foi morto numa operação conduzida pelas forças norte-americanas e nigerianas.
Foi um ataque que o presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, descreveu como “um exemplo significativo de colaboração eficaz na luta contra o terrorismo”.
“Esta noite, sob a minha orientação, as corajosas forças americanas e as Forças Armadas da Nigéria executaram na perfeição uma missão meticulosamente planeada e muito complexa para eliminar do campo de batalha o terrorista mais ativo do mundo. Abu-Bilal al-Minuki, o segundo no comando do ISIS a nível global, pensava que se poderia esconder em África, mas mal sabia ele que tínhamos fontes que nos mantinham informados sobre o que ele estava a fazer”, afirmou Trump no Truth Social, sem revelar a localização exata da operação.
Est foi uma declaração publicada no X, Tinubu afirmou que as primeiras avaliações confirmaram a eliminação de al-Minuki — também conhecido como Abu-Mainok — juntamente com vários dos seus tenentes, durante um ataque ao complexo na Bacia do Lago Chade.
Tinubu afirmou que as forças nigerianas trabalharam em estreita colaboração com os homólogos norte-americanos naquilo a que chamou uma ousada operação conjunta que desferiu um duro golpe nas fileiras do Estado Islâmico.
Al-Minuki, cidadão nigeriano, foi designado "terrorista global" pela administração Biden em 2023, de acordo com o Registo Federal dos EUA.
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