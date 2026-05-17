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Guerra na Ucrânia

Ataques com drones matam três pessoas nos arredores da capital da Rússia

17 mai, 2026 - 08:45 • Lusa

O governador da região de Moscovo disse este domingo que ataques com drones lançados pela Ucrânia causaram pelo menos três pessoas e quatro feridos nos arredores da capital da Rússia.

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"Desde as 3h00 [1h00 em Lisboa], as forças de defesa aérea estão a repelir um ataque com drones na região da capital", disse Andrei Vorobiov na plataforma de mensagens Telegram.

Vorobiov acrescentou que uma mulher foi morta na cidade de Khimki, a noroeste de Moscovo, e dois homens foram mortos numa aldeia no distrito de Mytishchi (nordeste), enquanto noutras partes da região, várias casas foram danificadas e infraestruturas foram atacadas.

Horas antes, o presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, disse que dezenas de drones atingiram Moscovo durante a madrugada, menos de uma semana depois do fim do cessar-fogo com a Ucrânia.

Numa série de mensagens publicadas também no Telegram, Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram um total de 74 drones.

"Foram observados danos menores nos locais onde os destroços caíram", acrescentou.

A Ucrânia, em retaliação pelos bombardeamentos diários do exército russo há mais de quatro anos, ataca regularmente alvos na Rússia, alegando visar instalações militares e energéticas.

Embora a região da capital seja alvo frequente de ataques com drones, a própria cidade de Moscovo, situada a mais de 400 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, é atingida com menos frequência.

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Na sexta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia tinha o direito de atacar instalações petrolíferas e militares na Rússia, em resposta ao ataque que matou pelo menos 24 pessoas em Kiev no dia anterior.

No sábado, a Força Aérea ucraniana adiantou ter neutralizado 269 de um total de 294 drones lançados, durante a noite anterior, pela Rússia contra território ucraniano.

Os aparelhos não tripulados, alguns dos quais drones de ataque, enquanto outros eram drones réplica concebidos para confundir as defesas antiaéreas, foram lançados a partir das regiões russas de Oriol, Kursk, Briansk, Millerovo, Shatalovo e Primorsko-Akhtarsk, bem como da Crimeia ocupada.

A Ucrânia e a Rússia retomaram a troca de ataques aéreos na terça-feira, após o término de uma trégua de três dias, mediada pelos Estados Unidos, durante as comemorações russas do fim da Segunda Guerra Mundial.

No sábado, o Centro Ucraniano para Prisioneiros de Guerra anunciou que a Rússia devolveu 528 corpos, identificados como soldados ucranianos mortos em combate.

Na sexta-feira, a Rússia e a Ucrânia trocaram 205 prisioneiros de guerra de cada lado.

Desde o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, há mais de quatro anos, a troca de prisioneiros e restos mortais de combatentes tem sido uma das poucas áreas de cooperação entre Moscovo e Kiev.

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