Ataques com drones matam três pessoas nos arredores da capital da Rússia

"Desde as 3h00 [1h00 em Lisboa], as forças de defesa aérea estão a repelir um ataque com drones na região da capital", disse Andrei Vorobiov na plataforma de mensagens Telegram.

Vorobiov acrescentou que uma mulher foi morta na cidade de Khimki, a noroeste de Moscovo, e dois homens foram mortos numa aldeia no distrito de Mytishchi (nordeste), enquanto noutras partes da região, várias casas foram danificadas e infraestruturas foram atacadas.

Horas antes, o presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, disse que dezenas de drones atingiram Moscovo durante a madrugada, menos de uma semana depois do fim do cessar-fogo com a Ucrânia.

Numa série de mensagens publicadas também no Telegram, Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram um total de 74 drones.

"Foram observados danos menores nos locais onde os destroços caíram", acrescentou.

A Ucrânia, em retaliação pelos bombardeamentos diários do exército russo há mais de quatro anos, ataca regularmente alvos na Rússia, alegando visar instalações militares e energéticas.

Embora a região da capital seja alvo frequente de ataques com drones, a própria cidade de Moscovo, situada a mais de 400 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, é atingida com menos frequência.