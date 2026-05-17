Ataques israelitas em Gaza fazem pelo menos oito mortos

Pelo menos oito palestinianos morreram este domingo na Faixa de Gaza em novos ataques israelitas, segundo autoridades de saúde locais, numa altura em que continuam sem avanços os esforços para alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

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Nas últimas semanas, Israel intensificou as operações militares no enclave palestiniano, depois de ter suspendido os bombardeamentos conjuntos com os Estados Unidos no Irão. Ao mesmo tempo, o Hamas mantém o controlo em várias zonas de Gaza, apesar da presença das forças israelitas em mais de metade do território.

De acordo com médicos em Gaza, um dos ataques matou um palestiniano junto a um posto policial e outro num campo de tendas em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. O exército israelita afirmou que o alvo era um militante que representava uma “ameaça imediata” para as tropas na região.

Noutro ataque, pelo menos três pessoas morreram junto a uma cozinha comunitária perto do Hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balah, no centro de Gaza. Israel indicou que o bombardeamento teve como objetivo um comandante do Hamas envolvido no desenvolvimento de mísseis antitanque.

As autoridades médicas locais relataram ainda a morte de mais três palestinianos: um num incidente com disparos em Khan Younis e outros dois num ataque aéreo perto de uma padaria em Deir al-Balah.

No sábado, o exército israelita anunciou ter eliminado Izz al-Din al-Haddad, apontado como chefe da ala armada do Hamas em Gaza, num ataque considerado “preciso” à cidade de Gaza, realizado na sexta-feira.

O Hamas confirmou a morte de Haddad, mas, até ao momento, não anunciou qualquer ação de retaliação.