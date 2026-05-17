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Drone militar cai na Lituânia. Autoridades investigam origem do aparelho

17 mai, 2026 - 19:47 • Olímpia Mairos

Aparelho não foi detetado pelos radares militares e levou ao acionamento do plano de emergência “Shield” pelas autoridades lituanas.

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As autoridades lituanas revelaram este domingo que um alegado drone militar ucraniano foi encontrado despenhado no país, sem explosivos a bordo.

O aparelho foi localizado após cair em território lituano, avança a Reuters, que cita o Centro Nacional de Gestão de Crises da Lituânia. De acordo com o responsável do organismo, Vilmantas Vitkauskas, o drone não foi detetado no momento em que entrou no espaço aéreo do país, tendo o incidente sido inicialmente reportado por moradores locais.

O aparelho caiu, mas não há sinais de explosão. Se transportava ou não uma ogiva, é difícil dizer neste momento”, afirmou Vitkauskas, citado pela LRT (Rádio e Televisão Nacional da Lituânia). O responsável acrescentou que informações mais detalhadas deverão ser divulgadas após o regresso da equipa especializada enviada para o local.

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Segundo as autoridades, o aparelho foi encontrado despenhado na aldeia de Samane, situada a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Letónia e a 55 quilómetros da Bielorrússia.

Após a descoberta, foi ativado o plano de resposta de emergência “Shield” (Skydas). A polícia e outros serviços de emergência deslocaram-se para o local, enquanto as autoridades aconselharam os residentes a manter distância e a não tocar no objeto ou em quaisquer destroços. Qualquer informação relevante deverá ser comunicada através do número de emergência 112.

As autoridades apelaram ainda à população para não partilhar informações não verificadas nem divulgar a localização exata da queda nas redes sociais, alertando que isso poderá dificultar as operações de emergência.

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