Ébola é "altamente infecioso" mas risco de pandemia é "muito reduzido"

O surto de ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) e no Uganda levou a OMS a declarar emergência de saúde pública. O virologista Pedro Simas diz que a situação na África Subsariana “é preocupante”, no entanto salienta que desde 1979 que há registo de vários surtos desta doença naquela zona do globo e que por isso a ideia de que se transforme numa pandemia é muito reduzida. “Todos temos a memória destes surtos graves de vírus de ébola, mas não é um problema que em princípio dê origem a uma pandemia. Nós temos a memória da pandemia Covid, ainda há poucos dias falávamos sobre o hantavírus. Este também é um vírus que, desse ponto de vista, não é um perigo iminente de pandemia devido às suas características, pela forma como se transmite em humanos”, resume o investigador da Universidade Católica, Pedro Simas. Simas não deixa de dizer que se trata um vírus “altamente infecioso”, mas “que se consegue conter com cuidados, com medidas, e não se transmite muito facilmente de pessoa para pessoa”.

O ébola, garante, não se transmite facilmente pelo ar facilmente, pelo que os dados científicos levam a crer que se “consegue conter estes surtos e não tem este potencial pandémico”. O mesmo garante que desde 1979 que surtos como este estão documentados naquela zona do globo e que no passado nunca se transformaram em pandemias. No entanto, chama a atenção para que se trata de um vírus que “é gravíssimo”, “é um vírus que provoca em média 40% de mortalidade”, e em algumas estirpes “pode ir até aos 90%”. Portanto, “é motivo de preocupação grande para a comunidade internacional, para as autoridades de saúde e para estes países em que o vírus está envolvido”. O mesmo Pedro Simas esclarece que este é um vírus em que o hospedeiro definitivo e natural não é o homem, “é transmitido por morcegos que vivem em zonas específicas" e "tem sido difícil prevenir que, de tempos em tempos, possam surgir estes surtos que são dramáticos”.