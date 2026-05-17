ONU "profundamente preocupada" com ataque junto a central nuclear de Barakah

Numa mensagem publicada na rede social X, Rafael Grossi sublinhou que “qualquer atividade militar que coloque em risco a segurança nuclear é inaceitável” , acrescentando que recebeu garantias das autoridades emiradenses de que “os níveis de radiação permanecem normais e não há registo de feridos” .

O diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica, Rafael Grossi, mostrou-se este domingo “profundamente preocupado” depois de um ataque de drone junto da central nuclear de Barakah , nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com os Emirados Árabes Unidos, o drone atingiu um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da central, na região de al-Dhafra, provocando um incêndio entretanto controlado. As autoridades asseguram que os sistemas nucleares e os mecanismos de segurança da infraestrutura não sofreram danos.

A Agência Internacional da Energia Atómica informou ainda que os geradores de emergência estão a alimentar a unidade 3 da central de Barakah e apelou à “máxima contenção militar” em torno de instalações nucleares.

O Ministério da Defesa emiradense revelou também que outros dois drones foram intercetados antes de atingirem alvos no país. Segundo Abu Dhabi, os aparelhos terão sido lançados a partir da “fronteira ocidental”, embora a origem exata continue sob investigação.

O incidente acontece num contexto de forte instabilidade no Médio Oriente, numa altura em que continuam bloqueadas as tentativas diplomáticas para reduzir a tensão entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.