- Noticiário das 18h
- 17 mai, 2026
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Emirados Árabes Unidos
ONU "profundamente preocupada" com ataque junto a central nuclear de Barakah
17 mai, 2026 - 17:19 • Olímpia Mairos , com agências
A Agência Internacional da Energia Atómica manifestou “profunda preocupação” após um drone atingir um gerador junto da central nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos. Autoridades garantem que não há fuga de radiação nem vítimas.
O diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica, Rafael Grossi, mostrou-se este domingo “profundamente preocupado” depois de um ataque de drone junto da central nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos.
Numa mensagem publicada na rede social X, Rafael Grossi sublinhou que “qualquer atividade militar que coloque em risco a segurança nuclear é inaceitável”, acrescentando que recebeu garantias das autoridades emiradenses de que “os níveis de radiação permanecem normais e não há registo de feridos”.
De acordo com os Emirados Árabes Unidos, o drone atingiu um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da central, na região de al-Dhafra, provocando um incêndio entretanto controlado. As autoridades asseguram que os sistemas nucleares e os mecanismos de segurança da infraestrutura não sofreram danos.
A Agência Internacional da Energia Atómica informou ainda que os geradores de emergência estão a alimentar a unidade 3 da central de Barakah e apelou à “máxima contenção militar” em torno de instalações nucleares.
O Ministério da Defesa emiradense revelou também que outros dois drones foram intercetados antes de atingirem alvos no país. Segundo Abu Dhabi, os aparelhos terão sido lançados a partir da “fronteira ocidental”, embora a origem exata continue sob investigação.
O incidente acontece num contexto de forte instabilidade no Médio Oriente, numa altura em que continuam bloqueadas as tentativas diplomáticas para reduzir a tensão entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.
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