PP espanhol perde maioria absoluta na Andaluzia, PSOE com pior resultado de sempre

O Partido Popular (PP, direita) venceu as eleições regionais deste domingo na Andaluzia, mas perdeu a maioria absoluta que detinha, enquanto o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, registou o pior resultado de sempre nesta região.

Com mais de 99% dos votos apurados e sem possibilidade de alterações significativas, o PP alcançava 41,5% dos votos e 53 deputados, ficando a dois lugares da maioria absoluta, fixada nos 55 deputados.

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O partido perdeu assim cinco deputados face às eleições de 2022, quando conquistou 58 lugares e alcançou uma inédita maioria absoluta da direita na Andaluzia, após 37 anos consecutivos de governos socialistas.

Naquele que foi durante décadas o maior bastião do PSOE, os socialistas sofreram uma derrota histórica, obtendo apenas 22,7% dos votos e 28 deputados, menos dois do que na legislatura anterior.

A terceira força política foi o Vox, partido de extrema-direita, que conseguiu 13,8% dos votos e aumentou de 14 para 15 deputados no parlamento regional.

O partido que mais cresceu nestas eleições foi, no entanto, o Adelante Andalucía, força regionalista e de esquerda, que duplicou a votação de há quatro anos, passando de 4,58% para 9,6%, e aumentando de dois para oito deputados.

Já a coligação de esquerda Por Andalucía manteve os cinco deputados que já detinha.

Estas foram as quartas eleições autonómicas em Espanha em menos de cinco meses, depois das realizadas na Extremadura, Aragão e Castela e Leão, todas convocadas pelo PP.

Os populares venceram todas essas eleições, mas sem maioria absoluta, ficando dependentes do apoio do Vox para governar. Os acordos já alcançados na Extremadura e em Aragão permitiram o regresso da extrema-direita a governos regionais em Espanha.

O candidato do PP na Andaluzia e atual presidente regional desde 2019, Juan Manuel Moreno, conhecido como Juanma Moreno, tinha criticado publicamente os acordos firmados entre o PP e o Vox noutras regiões.

Entre os pontos mais polémicos desses entendimentos está o princípio de “prioridade nacional” no acesso a serviços e apoios públicos, alinhado com o discurso anti-imigração defendido pelo Vox.

Durante a campanha, Juanma Moreno pediu repetidamente uma “maioria suficiente” para “evitar problemas”, considerando inviável um governo de coligação com a extrema-direita.

A Andaluzia ficou marcada na história política recente de Espanha por ter sido a primeira região onde o Vox entrou num parlamento regional, após as eleições autonómicas de 2018.

Do lado socialista, a candidatura foi liderada por María Jesús Montero, antiga ministra das Finanças de Pedro Sánchez e atual “número dois” da direção nacional do PSOE.

Os resultados acabaram por contrariar a maioria das sondagens divulgadas durante a campanha e também uma projeção da televisão pública Canal Sur, divulgada após o encerramento das urnas, que apontava para uma maioria absoluta confortável do PP.