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Trump ameaça Irão e avisa que “o tempo está a esgotar-se”
17 mai, 2026 - 18:30 • Olímpia Mairos , com Reuters
Presidente norte-americano deixou um aviso direto aos líderes iranianos numa publicação nas redes sociais, exigindo uma resposta rápida.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou este domingo o Irão com possíveis consequências caso os líderes iranianos não atuem rapidamente perante as exigências de Washington.
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Numa publicação na rede social Truth Social, Trump deixou um aviso em tom duro dirigido a Teerão.
“Para o Irão, o relógio está a contar e é melhor que se mexam RAPIDAMENTE, ou não restará nada deles. O TEMPO É ESSENCIAL!”, escreveu o líder norte-americano em maiúculas, numa publicação em letras maiúsculas na rede social Truth Social, reforçando o tom de ameaça dirigido a Teerão.
A mensagem surge num momento de elevada tensão entre os Estados Unidos e o Irão, numa altura em que continuam as preocupações internacionais relacionadas com o programa nuclear iraniano e a instabilidade no Médio Oriente.
Até ao momento, as autoridades iranianas não reagiram publicamente às declarações de Trump.
Numa entrevista recente ao programa “Hannity”, da Fox News, Trump já tinha reforçado o tom duro relativamente às negociações com Teerão.
“Não vou ter muita mais paciência”, afirmou o Presidente norte-americano, acrescentando que “eles deviam chegar a um acordo, qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas eles talvez sejam loucos”.
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