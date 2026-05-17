Zelensky fala com António Costa e defende papel forte da Europa na paz para a Ucrânia

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky agradeceu o apoio europeu à Ucrânia e afirmou ter discutido “em detalhe” as perspetivas do processo negocial para alcançar a paz “na Ucrânia e em toda a Europa”.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou este domingo ter mantido uma conversa com António Costa, durante a qual ambos defenderam um papel ativo da Europa nas futuras negociações de paz relacionadas com a guerra na Ucrânia.

O chefe de Estado ucraniano explicou ainda que informou António Costa sobre os contactos recentes mantidos com vários líderes europeus e com representantes norte-americanos.

“Ambos concordamos que a Europa deve estar envolvida nas negociações. É importante que tenha uma voz forte e presença neste processo ”, escreveu Zelensky, acrescentando que também foi discutida a possibilidade de definir quem poderá representar a Europa nas futuras conversações.

Durante o contacto, os dois responsáveis abordaram igualmente o processo de integração europeia da Ucrânia. Segundo Zelensky, a Ucrânia está pronta para avançar com a abertura de novos capítulos de negociação com a União Europeia.

“Discutimos o calendário e a comunicação necessária sobre este tema”, afirmou o Presidente ucraniano.

No final da mensagem, Zelensky deixou uma palavra de agradecimento a António Costa e aos restantes líderes europeus pelo apoio prestado à Ucrânia desde o início da invasão russa.