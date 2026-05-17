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Zelensky fala com António Costa e defende papel forte da Europa na paz para a Ucrânia
17 mai, 2026 - 21:47 • Olímpia Mairos
Presidente ucraniano diz que a Europa deve ter “uma voz forte” nas negociações e garante que o seu país está pronto para avançar na adesão à União Europeia.
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou este domingo ter mantido uma conversa com António Costa, durante a qual ambos defenderam um papel ativo da Europa nas futuras negociações de paz relacionadas com a guerra na Ucrânia.
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Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky agradeceu o apoio europeu à Ucrânia e afirmou ter discutido “em detalhe” as perspetivas do processo negocial para alcançar a paz “na Ucrânia e em toda a Europa”.
O chefe de Estado ucraniano explicou ainda que informou António Costa sobre os contactos recentes mantidos com vários líderes europeus e com representantes norte-americanos.
“Ambos concordamos que a Europa deve estar envolvida nas negociações. É importante que tenha uma voz forte e presença neste processo ”, escreveu Zelensky, acrescentando que também foi discutida a possibilidade de definir quem poderá representar a Europa nas futuras conversações.
Durante o contacto, os dois responsáveis abordaram igualmente o processo de integração europeia da Ucrânia. Segundo Zelensky, a Ucrânia está pronta para avançar com a abertura de novos capítulos de negociação com a União Europeia.
“Discutimos o calendário e a comunicação necessária sobre este tema”, afirmou o Presidente ucraniano.
No final da mensagem, Zelensky deixou uma palavra de agradecimento a António Costa e aos restantes líderes europeus pelo apoio prestado à Ucrânia desde o início da invasão russa.
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