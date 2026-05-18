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Acidente
Corpos de quatro mergulhadores italianos localizados nas Maldivas
18 mai, 2026 - 13:34 • Ana Kotowicz
Depois de encontrada a primeira vítima, um membro da equipa de socorro morreu no sábado ao tentar recuperar os corpos dos restantes mergulhadores.
Os corpos dos quatro italianos desaparecidos nas Maldivas, enquanto faziam mergulho, foram localizados. O anúncio foi feito pelo governo daquela nação tropical asiática, situada no Oceano Índico, composta por 26 atóis.
Um quinto mergulhador já tinha sido recuperado, mas, depois de encontrado o seu corpo, um membro da equipa de socorro morreu no sábado ao tentar recuperar as restantes vítimas. Morreu de doença de descompressão e as buscas foram suspensas.
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As informações que chegam de Itália, via Ministério dos Negócios Estrangeiros, apontam nesse sentido: os cinco mergulhadores morreram enquanto exploravam uma gruta subaquática a cerca de 50 metros de profundidade, no Atol de Vaavu, na passada quinta-feira.
O limite para mergulho recreativo nas Maldivas é de 30 metros de profundidade. Já o mergulho em grutas é considerado uma atividade técnica e perigosa, que apenas deve ser feita por quem tem formação especializada, equipamento específico e seguindo protocolos rigorosos de segurança.
As quatro vítimas agora localizadas pertencem a uma equipa da Universidade de Génova e estavam nas Maldivas numa missão científica oficial. O objetivo era estudar ecossistemas marinhos e os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade tropical.
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Além do instrutor de mergulho, as vítimas foram identificadas como a investigadora Monica Montefalcone, a sua filha, Giorgia Sommacal (estudante), o biólogo marinho Federico Gualtieri (recém-licenciado), e a investigadora Muriel Oddenino.
Giorgia e Federico não participavam na missão científica e o acidente aconteceu durante um mergulho que não fazia parte do programa científico, esclareceu a Universidade de Génova.
A sexta vítima, Mohamed Mahudhee, era membro da Força Nacional de Defesa das Maldivas. Foi transferido para um hospital na capital, Malé, no sábado, mas não resistiu, segundo avançou o porta-voz presidencial Mohamed Hussain Shareef.
A doença de descompressão costuma acontecer quando se faz uma subida demasiado rápida para a superfície, levando a que gases dissolvidos nos tecidos formem bolhas que podem bloquear a circulação sanguínea.
O chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, garantiu aos jornalistas que será feito “tudo o que for possível” para repatriar os corpos dos cinco italianos. As causas das mortes continuam sob investigação.
A gruta onde as cinco pessoas mergulhavam, explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, está dividida em três grandes câmaras interligadas por passagens estreitas. A equipa de salvamento conseguiu explorar, ainda na semana passada, duas dessas câmaras. As operações acabaram por ser limitadas devido a riscos relacionados com oxigénio e tempos de descompressão.
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