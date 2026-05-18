Corpos de quatro mergulhadores italianos localizados nas Maldivas

Os corpos dos quatro italianos desaparecidos nas Maldivas, enquanto faziam mergulho, foram localizados. O anúncio foi feito pelo governo daquela nação tropical asiática, situada no Oceano Índico, composta por 26 atóis. Um quinto mergulhador já tinha sido recuperado, mas, depois de encontrado o seu corpo, um membro da equipa de socorro morreu no sábado ao tentar recuperar as restantes vítimas. Morreu de doença de descompressão e as buscas foram suspensas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta segunda-feira, uma equipa de três mergulhadores finlandeses chegaram às Maldivas para ajudar nas buscas, que foram retomadas. Acreditava-se que os corpos estariam presos numa gruta subaquática, já que foi no seu exterior que foi descoberto o primeiro corpo, de Gianluca Benedetti, o instrutor de mergulho.

Duas mergulhadoras investigavam ecossistemas marinhos As informações que chegam de Itália, via Ministério dos Negócios Estrangeiros, apontam nesse sentido: os cinco mergulhadores morreram enquanto exploravam uma gruta subaquática a cerca de 50 metros de profundidade, no Atol de Vaavu, na passada quinta-feira. O limite para mergulho recreativo nas Maldivas é de 30 metros de profundidade. Já o mergulho em grutas é considerado uma atividade técnica e perigosa, que apenas deve ser feita por quem tem formação especializada, equipamento específico e seguindo protocolos rigorosos de segurança. As quatro vítimas agora localizadas pertencem a uma equipa da Universidade de Génova e estavam nas Maldivas numa missão científica oficial. O objetivo era estudar ecossistemas marinhos e os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade tropical.