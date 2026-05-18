Dois portugueses detidos por Israel a bordo de nova flotilha

Através da via diplomática estão a ser tomadas " diligências junto das autoridades israelitas para garantir a segurança e o respeito pelos direitos dos cidadãos nacionais e de todos os envolvidos".

A informação é confirmada à Renascença pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que entretanto refere em comunicado estar a acompanhar "de forma permanente a evolução da situação" através do Gabinete de Emergência Consular e das Embaixadas em Telavive, Ancara e Nicósia.

Dois cidadãos portugueses foram detidos pelas forças de defesa de Israel ao largo da Turquia quando seguiam a bordo de uma embarcação integrada numa flotilha.

O MNE acompanha de forma permanente a evolução da situação relacionada com a Flotilha, através do seu Gabinete de Emergência Consular e das Embaixadas em Telavive, Ancara e Nicósia. Foram também desencadeadas, pela via diplomática, diligências junto das autoridades israelitas…

"Semanas após terem intercetado mais de duas dezenas de embarcações da Global Sumud Flotilla ao largo da ilha grega de Creta, prendendo ilegalmente 181 pessoas , os militares israelitas desencadearam esta segunda-feira uma operação em pleno dia para deter as 54 embarcações que se reagruparam na Turquia e partiram há quatro dias do porto de Marmaris", é dito pelos bloquistas, que adiantam que os portugueses a bordo são Beatriz Bartilotti e Gonçalo Reis Dias.

De acordo com o Esquerda.net , site pertencente ao Bloco de Esquerda, o partido já pediu a intervenção urgente do Governo , pressionando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a "exigir libertação" dos portugueses, que apelidam de "sequestrados" . Segundo a missiva, o deputado Fabian Figueiredo quer saber se o executivo vai "exigir formalmente a Israel a libertação imediata e incondicional de todos os cidadãos detidos nesta interceção, em particular dos cidadãos portugueses, e o seu regresso em segurança ", defendendo que o embaixador de Israel em Portugal seja convocado "com urgência".

As informação referentes a esta flotilha estão também a ser avançadas pela própria organização Gaza Freedom Flotilla. Entre os detidos estarão também cidadãos britânicos e espanhóis.

Roma pediu a Israel segurança para italianos da flotilha

No entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, pediu esta segunda-feira às autoridades israelitas para garantirem a segurança dos ativistas italianos a bordo dos navios da flotilha de apoio a Gaza.

Os navios da nova Flotilha Global Sumud navegavam rumo ao enclave costeiro palestiniano quando começaram a ser intercetadas pelo Exército israelita. As transmissão em direto dos próprios navios da flotilha mostraram soldados a abordarem algumas das embarcações.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, o ministro Antonio Tajani tem feito esforços diplomáticos junto do Governo israelita para exigir garantias sobre as condições e o tratamento que os ativistas italianos vão receber caso sejam detidos pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

O ministro italiano ordenou ainda à Unidade de Crise do ministério e às embaixadas de Roma em Telavive, Ancara e Nicósia que tomem “todas as medidas necessárias para proteger a segurança dos italianos”, dos cidadãos italianos.

Faixa de Gaza "está inundada" de ajuda humanitária, garante Israel

O embaixador italiano em Telavive, Luca Ferrari, contactou com as autoridades israelitas para garantir a segurança dos cidadãos italianos. Até ao momento foram intercetadas oito embarcações, de acordo com o sistema de rastreamento disponível no portal da Flotilha.

Israel acusou hoje a nova flotilha de obstruir o progresso do plano de paz do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo Israel, a Faixa de Gaza “está inundada” de ajuda humanitária.

Desta forma, as autoridades israelitas disseram que não vão permitir qualquer violação do bloqueio naval a Gaza e instaram todos os participantes a mudarem de rumo e a “regressarem imediatamente”.

No final de abril, as forças israelitas detiveram 175 pessoas que se encontravam a bordo de vinte embarcações que viajavam para a Faixa de Gaza com ajuda humanitária em águas internacionais ao largo da costa da Grécia.

A nova Flotilha Global Sumud é composta por 50 embarcações e encontrava-se a oeste de Chipre, tendo partido do porto turco de Marmaris na passada quinta-feira.

[Notícia atualizada às 16h18 de 18 de maio de 2026 para acrescentar a confirmação do Ministério dos Negócios Estrangeiros]