Elon Musk perde processo contra a OpenAI e Sam Altman

O empresário Elon Musk perdeu esta segunda-feira a batalha judicial que apresentou contra a OpenAI, sendo que um júri norte-americano defendeu que a empresa de inteligência artificial não é responsável por alegadamente se ter afastado da sua missão original de beneficiar a humanidade.

O dono da Tesla, da Space X e da rede social X (antigo Twitter) começou este processo em 2024 contra Sam Altman e Greg Brockman, o CEO e presidente da dona do ChatGPT, respetivamente.

Musk já anunciou que vai recorrer da decisão.



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O julgamento arrancou a 28 de abril deste ano e, desde então, cada uma das partes acusou a outra de estar mais interessada no dinheiro do que em servir o interesse público.

Vários ex-funcionários da OpenAI e executivos da Microsoft também prestaram depoimentos, já que Musk insinuou que a empresa Microsoft sabia do alegado interesse monetário.