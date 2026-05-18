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Estados Unidos
Elon Musk perde processo contra a OpenAI e Sam Altman
18 mai, 2026 - 21:43 • Reuters, com redação
Julgamento arrancou a 28 de abril deste ano e, desde então, cada uma das partes acusou a outra de estar mais interessada no dinheiro do que em servir o interesse público. Musk já anunciou que vai recorrer da decisão.
O empresário Elon Musk perdeu esta segunda-feira a batalha judicial que apresentou contra a OpenAI, sendo que um júri norte-americano defendeu que a empresa de inteligência artificial não é responsável por alegadamente se ter afastado da sua missão original de beneficiar a humanidade.
O dono da Tesla, da Space X e da rede social X (antigo Twitter) começou este processo em 2024 contra Sam Altman e Greg Brockman, o CEO e presidente da dona do ChatGPT, respetivamente.
Musk já anunciou que vai recorrer da decisão.
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O julgamento arrancou a 28 de abril deste ano e, desde então, cada uma das partes acusou a outra de estar mais interessada no dinheiro do que em servir o interesse público.
Vários ex-funcionários da OpenAI e executivos da Microsoft também prestaram depoimentos, já que Musk insinuou que a empresa Microsoft sabia do alegado interesse monetário.
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O homem mais rico do mundo acusou a OpenAI de tentar enriquecer indevidamente investidores e membros internos à custa da organização sem fins lucrativos, exigindo uma compensação de 150 mil milhões de dólares (128,8 mil milhões de euros).
Em reação, a OpenAI respondeu que foi Musk quem viu uma oportunidade financeira e que demorou demasiado tempo a alegar que a empresa tinha violado o acordo fundador de desenvolver inteligência artificial segura para benefício da humanidade.
“O Sr. Musk pode ter o toque de Midas em algumas áreas, mas não na inteligência artificial”, afirmou o advogado da OpenAI.
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