Ex-líder da região chinesa onde surgiu surto de covid-19 investigado por corrupção

Muitos internautas chineses ficaram indignados com uma série de erros que ocorreram durante uma conferência de imprensa transmitida na televisão, por três autoridades locais, no final de janeiro de 2020.

O dirigente foi alvo de duras críticas dos cidadãos chineses nas redes sociais e acusado de incompetência ou ridicularizado, no início de 2020, devido à gestão do surto.

Wang, de 66 anos, era o governador da província de Hubei, no centro da China, no final de 2019, quando aconteceu o surto inicial do novo coronavírus 2019-nCoV, na capital da região, Wuhan.

Num comunicado divulgado no domingo, a Comissão Central de Inspeção Disciplinar disse que Wang Xiaodong está a ser investigado por "graves violações da disciplina e da lei" - a expressão utilizada habitualmente em casos de corrupção.

O órgão disciplinar do Partido Comunista Chinês (PCC) anunciou que colocou sob investigação, por suspeitas de corrupção, o antigo governador da província chinesa onde surgiu o surto inicial da pandemia de covid-19.

Há quatro hipóteses sobre o início da pandemia de (...)

Wang participou na conferência de imprensa sem usar uma máscara, violando as regras que tornavam o seu uso obrigatório em espaços públicos. A seu lado, o então autarca de Wuhan, Zhou Xianwang, colou a máscara, mas ao contrário.

Zhou já tinha sido fortemente criticado por ter autorizado, a 18 e 19 de janeiro de 2020, um banquete gigante para o qual foram convidadas 40 mil famílias, para celebrar o Ano Novo Lunar.

Os cibernautas também apontaram que, na mesma conferência de imprensa, Wang Xiaodong começou por anunciar que a produção anual de máscaras em Hubei era de 10,8 mil milhões, antes de corrigir para 1,8 mil milhões e, posteriormente, para 1,08 milhões.

Em junho de 2021, Wang foi demitido e tornou-se vice-diretor do Comité de Agricultura e Assuntos Rurais do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo político do país.

O anúncio da investigação a Wang surgiu um mês depois de Zhou Xianwang, que já tinha sido expulso do PCC e destituído de todos os cargos públicos a 04 de janeiro, ter sido formalmente acusado de corrupção.

O antigo chefe de Wang e Zhou, Jiang Chaoliang, que era o chefe do PCC em Hubei no início da pandemia, foi também acusado em março de aceitar "uma quantia particularmente elevada" de subornos.