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Saúde
Hantavírus. Corpo da alemã que morreu a bordo será desembarcado e cremado
18 mai, 2026 - 12:17 • Ana Kotowicz
A passageira alemã foi a terceira pessoa a morrer depois do início do surto de hantavírus no cruzeiro Hondius. O seu corpo permaneceu no navio até ao final.
A alemã que morreu com hantavírus a bordo do cruzeiro Hondius vai ser cremada nos Países Baixos.
Durante o surto que começou em abril no cruzeiro que transportava 149 pessoas de 23 nacionalidades, houve três mortes, duas delas a bordo.
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O corpo da terceira pessoa a morrer, uma passageira alemã, continuou a bordo do Hondius até à chegada a Roterdão e será retirado esta segunda-feira por uma agência funerária.
“O corpo está a ser retirado do navio por uma agência funerária especializada e o seus profissionais estão a utilizar equipamento de proteção”, esclareceu a diretora da GGD Rotterdam-Rijnmond — o Serviço de Saúde Pública Municipal de Roterdão.
Yvonne van Duijnhoven, que falava esta segunda-feira aos jornalistas, detalhou que “em seguida, o corpo será transportado para Schiphol, para um crematório, onde será cremado e as cinzas serão entregues à família.”
Ainda não se sabe ainda se os familiares poderão estar presentes durante a cremação.
Saúde
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Depois de várias semanas a braços com um surto de hantavírus, o navio de cruzeiro Hondius chegou aos Países Baixos esta segunda-feira, onde vai ser desinfetado.
Depois disso, poderá voltar a zarpar.
Pelas 10h45 locais (menos uma hora em Lisboa), as equipas médicas estavam prontas para começar a vigiar quem saía da embarcação, que tem bandeira neerlandesa.
Depois de vários passageiros terem sido retirados do MV Hondius em escalas anteriores, havia ainda 27 pessoas a bordo — 25 tripulantes, um médico e uma enfermeira.
Segundo a imprensa local todos farão quarentena. Os neerlandeses podem fazê-la em casa, enquanto os estrangeiros ficarão isolados em cabines preparadas para o efeito no porto de Roterdão.
Tanto quanto se sabe, nenhum deles apresenta sintomas do vírus.
O navio partiu de Tenerife na última segunda-feira, por volta das 19h. Uma semana depois, as equipas especializadas começam a entrar a bordo para a desinfeção total do navio.
Segundo o capitão do porto, que falou com jornalistas no local, tudo o que estiver sujo será descartado.
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