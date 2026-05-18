Hantavírus. Corpo da alemã que morreu a bordo será desembarcado e cremado

A alemã que morreu com hantavírus a bordo do cruzeiro Hondius vai ser cremada nos Países Baixos.

Durante o surto que começou em abril no cruzeiro que transportava 149 pessoas de 23 nacionalidades, houve três mortes, duas delas a bordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O corpo da terceira pessoa a morrer, uma passageira alemã, continuou a bordo do Hondius até à chegada a Roterdão e será retirado esta segunda-feira por uma agência funerária.

“O corpo está a ser retirado do navio por uma agência funerária especializada e o seus profissionais estão a utilizar equipamento de proteção”, esclareceu a diretora da GGD Rotterdam-Rijnmond — o Serviço de Saúde Pública Municipal de Roterdão.

Yvonne van Duijnhoven, que falava esta segunda-feira aos jornalistas, detalhou que “em seguida, o corpo será transportado para Schiphol, para um crematório, onde será cremado e as cinzas serão entregues à família.”

Ainda não se sabe ainda se os familiares poderão estar presentes durante a cremação.