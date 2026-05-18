Saúde Pública
Hantavírus provoca um morto nos Estados Unidos
18 mai, 2026 - 17:21 • Ricardo Vieira, com Reuters
O caso não está relacionado com o surto no navio de cruzeiro MV Hondius.
Uma pessoa adulta morreu infetada com hantavírus no estado norte-americano do Colorado. O caso foi confirmado laboratorialmente.
A informação foi avançada esta segunda-feira, em comunicado, pelo Departamento de Saúde Pública e Ambiental do Colorado.
O caso agora confirmado não está relacionado com o surto no navio de cruzeiro MV Hondius.
As autoridades de saúde do Colorado estão a investigar como é que esta pessoa ficou infetada e com quem é que contactou.
As infeções por hantavírus são relativamente incomuns, têm uma taxa de letalidade de até 15% na Ásia e na Europa, e de até 50% nas Américas.
Mesmo raras, todos os anos, ocorrem entre 10 mil a mais de 100 mil infeções espalhadas pelo mundo, com maior concentração na Ásia e na Europa, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).
