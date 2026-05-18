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Estados Unidos
Homem armado invade centro islâmico em San Diego
18 mai, 2026 - 20:45 • Ricardo Vieira, com Reuters
A polícia de San Diego avança que a ameaça foi entretanto "neutralizada".
Um homem armado invadiu esta segunda-feira um centro islâmico na cidade de San Diego, na Califórnia.
A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara de San Diego.
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A polícia de San Diego avança que a ameaça foi entretanto "neutralizada".
As autoridades mobilizaram um forte dispositivo para o Centro Islâmico da comunidade de Clairemont.
Um segurança do centro islâmico foi morto no tiroteio, indica uma fonte citada pela CNN Internacional.
Uma escola localizada nas imediações do centro islâmico foi evacuada.
Mais informações serão reveladas em conferência de imprensa.
[em atualização]
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