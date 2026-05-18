Missionário norte-americano infetado com ébola

Um total de seis pessoas vão ser transferidas para a Alemanha, indica o CDC.

O CDC, em conjunto com o Departamento de Estado, estão a preparar o transporte do cidadão norte-americano para tratamento na Alemanha , disse aos jornaistas Satish Pillai, responsável pela resposta ao ébola.

A informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla inglesa).

Um cidadão norte-americano , missionário na República Democrática do Congo (RDC), testou positivo para o vírus ébola .

O risco de ébola nos Estados Unidos permanece reduzido, adiantou o mesmo responsável do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

As autoridades de saúde norte-americanas vão enviar especialistas para a zona de África afetada pelo surto de ébola.

O CDC adianta que está em curso o desenvolvimento de terapia com anticorpos monoclonais como tratamento potencial para a variante do ébola que provocou o mais recente surto na República Democrática do Congo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no domingo o surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, devido ao elevado risco de a doença se espalhar para além das fronteiras da RDC, após a confirmação de dois casos em Campala, a capital do Uganda vizinho.

Segundo o Cluster de Saúde do Congo, registaram-se 105 mortes suspeitas de ébola e 393 casos suspeitos da doença em nove zonas de saúde da província de Ituri, com oito casos confirmados através de testes laboratoriais, informou a entidade na segunda-feira.